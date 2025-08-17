Несколько месяцев назад ресторатор колумбийского происхождения заявил о своей мобилизации в ВСУ.

Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно заявил о своей мобилизации, неожиданно показался в Харькове. В TikTok набирает популярность ролик, где известный ресторатор неожиданно показался на местном вокзале, чем удивил всех вокруг.

Видео с Эктором распространил пользователь с ником MistoGeroy. На кадрах видно, как шоумен с рюкзаком на плечах спускается по лестнице, улыбаясь. Затем Хименес-Браво останавливается на мгновение, чтобы сделать селфи на фоне харьковского железнодорожного вокзала.

Автор видео отметил, что известный ресторатор прибыл в город сегодня, 17 августа, в 6 часов утра. Однако больше ничего не добавил.

В комментариях украинцы резко разделились на два лагеря. Одни обвиняют Эктора в пиаре на войне, а другие - наоборот поздравляют звезду "МастерШефа" с приездом в несокрушимый украинский город Харьков.

"Добро пожаловать! Рады приветствовать в самом красивом городе", - отмечают комментаторы.

В свою очередь сам Хименес-Браво еще не сообщал о своей командировке и не рассекречивал причину этого визита.

Напомним, что в мае судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил, что пополнил ряды ВСУ. Недавно он поделился, что именно повлияло на его решение мобилизоваться.

