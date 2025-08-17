Встреча Трампа и Путина не была переговорами, - обозреватель Sky News

Трамп после встречи на Аляске озвучил ужесточенные требования Путина, в частности по территориям, которые Россия еще не контролирует.

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, состоявшаяся на Аляске, вряд ли была полноценными переговорами. Как утверждает Доминик Вагхорн, редактор отдела международных отношений Sky News, из анализа звонков Трампа после саммита видно, что американский лидер преимущественно передавал требования Путина, которые стали еще жестче, чем раньше.

Ключевое изменение - в территориальных претензиях Москвы. Если раньше Путин требовал сохранить уже оккупированные территории, то теперь он, по словам Вагхорна, требует земель, которые российские войска еще не контролируют.

Позиция Киева: компромисс невозможен

Для президента Украины Владимира Зеленского отказ от таких территорий, за которые украинские войска воюют и гибнут с 2014 года, является политически невозможным и стратегически самоубийственным. Если Трамп и осознавал это, то не настаивал на этом во время встречи с Путиным.

Еще в апреле президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что Трамп теряет терпение с Путиным из-за вопроса прекращения огня. Однако после саммита на Аляске Трамп фактически перенял российскую позицию, заявив, что "простое прекращение огня" больше не является приоритетом, если не достигнуто полное мирное соглашение.

Автор анализа отмечает, что Трамп, вероятно, вводил в заблуждение своих европейских союзников, и хотя публично поддерживал идею прекращения боевых действий, он никогда искренне к этому не стремился.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Трамп поддерживает предложение российского лидера Путина о том, чтобы Россия взяла под полный контроль Донбасс (полностью Донецкую и Луганскую области - УНИАН), а линии фронта в других регионах были заморожены в рамках будущего соглашения с Украиной.

Донбасс символически важен для Путина. Однако, к сожалению для российского диктатора, спустя более 10 лет после того, как российские войска, замаскированные под "зеленых человечков", впервые вошли на Донбасс, Киев все еще удерживает около трети Донецкой области, а вот Луганская почти полностью находится в руках России.

