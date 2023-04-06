Парламентарии подчеркнули, что такой шаг будет правильным стратегическим решением альянса.

Сейм Литвы к летнему саммиту НАТО принял резолюцию, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к альянсу.

Как сообщает пресс-служба парламента Литвы, в документе говорится о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к блоку. Подписание протоколов о членстве и запуск процесса ратификации предлагается провести, когда это позволят условия.

Литовские парламентарии убеждены, что такой шаг будет правильным стратегическим решение Альянса в стремлении мира в Украине и Европе.

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"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ложность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее", - пояснил председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

Кроме того, резолюция отмечает необходимость усилить оборону в Балтийском регионе, увеличить количество войск НАТО в Литве до уровня бригады и улучшить противовоздушную оборону страны.

Как известно, саммит стран НАТО планируют провести в Вильнюсе 11-12 июля. Литва впервые примет 40 делегаций из стран-членов и партнеров альянса.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны-члены Организации Североатлантического договора пришли к согласию относительно того, что Украина станет членом Альянса, "но это долгосрочная перспектива".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас вопрос получения "Плана действий для членства" (ПДЧ) уже не стоит. Сейчас вопрос лишь в политическом решении со стороны членов Альянса.

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