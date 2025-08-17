Ведущая рассказала, что у каждой вещи в ее шкафу есть своя история.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая сделала разбор своего гардероба. В профиле в Instagram звезда показала вещи, которые чаще всего носит в жизни.

Специально для своих поклонников Осадчая приоткрыла дверь гардеробной комнаты и рассказала, как создаются ее эффектные образы. По словам ведущей, она не слишком переборчива и, несмотря на наличие большого количества одежды, она носит лишь несколько любимых позиций.

"Это называется - walk in closet - шкаф, в который можно зайти. Вещей якобы много, но на самом деле ношу я, ну 5, 6, 7 вещей", - призналась звезда.

Екатерина подчеркнула, что в основном выбирает изделия украинских дизайнеров. В видео она показала свои любимые вышиванки, костюмы и платья, отметив что у каждой вещи есть своя история.

Также звезда телевидения добавила, что не скупает много вещей. Большая часть ее гардероба - это образы из проектов, которые она вела, в частности "Голос страны" и "Маленькие гиганты".

"На самом деле, у меня очень много вещей, которым много лет. Особенно с началом войны я очень мало покупаю", - отметила телеведущая.

Еще Осадчая не обделила вниманием свои легендарные шляпы. В частности в кадр попали десятки головных уборов для отдыха.

