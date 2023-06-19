Сейчас рассматриваются две возможные модели обеспечения безопасности Украины.

Украина необходимы гарантии безопасности на переходный этап, который продлится от окончания войны с Россией до вступления в НАТО.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина, сейчас Альянс рассматривает две возможные модели: по примеру Израиля и Финляндии.

Первый вариант предусматривает 10-летнее обязательство США по безопасности. Речь идет о предоставлении пакетов военной и финансовой помощи, а также возможности совместного производства. Однако при этом привлечение статьи 5 о коллективной обороне стран Альянса не приводит в это предложение. Этот вариант вызывает у Подоляка много вопросов.

"Это значит, что десять лет будет война идти, то есть будет в замороженном состоянии находиться? Потому что только при войне тебе нужны гарантии, которые соответствуют израильской концепции - то есть первоочередное приоритетное получение того или иного оружия, отсутствие количества ограничений и т.д.", - пояснил он.

Если рассматривать финскую модель, то после начала ратификации вступления страны в НАТО Украина может получить гарантии безопасности как у стран, входящих в Альянс. В первую очередь речь идет о положении статьи 5, при котором нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

"Война есть война, она должна дойти до какого-то определенного финала. На мой взгляд, любой финал, где мы не заходим на границы 1991 года, будет означать, что война просто временно остановилась до следующего этапа, который будет еще более разрушительным для Украины. Несмотря на все сложности, которые мы сегодня имеем, мы должны дойти в этой войне до финала", - подчеркнул чиновник.

По его мнению, после завершения войны Украина из де-факто государства НАТО перейдет в де-юре страну альянса, что может занять от трех до восьми месяцев.

"В этот момент мы должны получить нужные гарантии безопасности, когда будем фиксировать юридические последствия войны с Российской Федерацией, потому что могут быть отдельные люди в России, которые попытаются еще на каком-то этапе что-то реваншировать. То есть еще использовать крылатые ракеты. В этот момент должны быть соответствующие гарантии безопасности, что все остальные страны также будут принимать участие в защите Украины", - добавил советник главы ОП.

Подытоживая, Подоляк пояснил, что война - это первый этап, после которого наступит - переходный, а за ним - юридический статус члена НАТО. Гарантии же безопасности нужны, чтобы государство больше не договаривалось о каких-то поставках оружия.

"В рамках гарантий безопасности это оружие должно автоматически предоставляться, в том числе максимальные инструменты, такие как F-16 или ATACMS", - считает он.

Гарантии безопасности для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, саммит НАТО должен состояться 11-12 июля в Вильнюсе.

Президент Владимир Зеленский, который, как ожидается, примет участие в этом мероприятии, поделился своими ожиданиями. В частности, Украина хочет получить гарантии безопасности от НАТО еще до ее вступления в Альянс. Зеленский назвал бессмысленным участие в саммите, если по его итогам у страны не будет конкретных сигналов относительно сроков вступления.

Politico сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам принять Украину в Альянс посля войны без выполнения плана действий по членству (ПДЧ). Сейчас среди членов НАТО растет поддержка такой идеи, но две страны выступают против этого. Против упрощения процедуры вступления Украины в Альянс выступал также президент США Джо Байден.

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