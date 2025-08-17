Это изображение стало возможным только благодаря почти идеальному совпадению энергетической струи с Землей.

Астрономы сделали снимок сложного магнитного поля гигантской энергетической струи, получившей название "Глаз Саурона". На создание этого изображения понадобилось более 15 лет, пишет Live Science.

В своем исследовании команда ученых рассказала, что источниковм этого "космического глаза" является блазар под названием PKS 1424+240. Он расположен в миллиардах световых лет от Земли.

В издании напомнили, что одной из главных особенностей блазаров является то, что их энергетические струи почти идеально выровнены по отношению к Земле. Их излучение попадает на нашу планету под прямым углом, из-за чего они кажутся нам гораздо ярче, чем большинство квазаров.

Видео дня

Исследователи заглянули в один из "струйных конусов" PKS 1424+240 с помощью радиоволн, что позволило им визуализировать магнитные поля внутри энергетического луча. Они сделали первое четкое изображение блазара благодаря объединению данных, собранных за 15 лет Национальной радиоастрономической обсерваторией Very Long Baseline Array.

"Когда мы восстановили изображение, оно выглядело просто потрясающе. Мы никогда не видели ничего подобного - почти идеальное тороидальное магнитное поле со струей, направленной прямо на нас", - поделился ведущий автор исследования Юрий Ковалев, астроном из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне, Германия.

В издании отметили, что это изображение стало возможным только благодаря почти идеальному совпадению струи с Землей. Это усиливает ее высокоэнергетическое излучение благодаря эффектам специальной теории относительности.

Ученые подчеркнули, что PKS 1424+240 является самым ярким из всех обнаруженных блазаров, излучающих нейтрино (также известные как "призрачные частицы"). Он долгое время озадачивал астрономов.

Исследователи считают, что собственное магнитное поле блазара ускоряет протоны до таких высоких скоростей, что они превращаются в нейтрино. Теперь же потребуются дополнительные наблюдения за подобными струями, чтобы раскрыть механизм этого явления.

Ученые обнаружили одну из крупнейших черных дыр - что известно

Ранее ученые обнаружили гигантскую черную дыру. Ее масса эквивалентна массе 36 миллиардов Солнц.

Выяснилось, что эта черная дыра находится примерно в 5 миллиардах световых лет от Земли. По словам ученых, это одна из 10 самых массивных черных дыр, которые когда-либо были обнаружены. Она находится в одной из двух галактик, составляющих систему "Космическая подкова".

Исследователи и ранее предполагали, что в системе "Космической подковы" скрывается гигантская черная дыра, однако конкретных доказательств существования этого объекта до сих пор не появлялось.

Вас также могут заинтересовать новости: