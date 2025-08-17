Во время первого боя большинство Т-35 вышли из строя еще до столкновения с врагом.

Советский многобашенный танк Т-35, созданный в 1930-х годах, вошел в историю не благодаря своей боевой эффективности, а как техническая катастрофа. Из-за многочисленных конструкторских недостатков и ненадежности он получил прозвища "смертельная ловушка" и "бронированный гроб", пишет Slash Gear.

Вдохновением для разработчиков Т-35 стали фантастические произведения Герберта Уэллса. В проекте инженеры руководствовались простой идеей: "больше" означает "лучше". Танк достигал 9,9 метра в длину, весил 50 тонн и требовал экипаж из 11 человек. Он имел пять башен с различными видами вооружения: 76,2 мм пушка, две 45 мм противотанковые пушки и шесть пулеметов Дегтярева.

Однако чрезмерный вес, слабая броня (всего 20-30 мм) и ненадежный авиационный двигатель М-17Л в сочетании с постоянными поломками трансмиссии сделали Т-35 практически непригодным для боевых действий. Из-за сложной подвески танк часто забивался грязью, застревал или вообще не мог двигаться.

Во время Второй мировой войны участие Т-35 оказалось потрясающе провальным. Из 48 танков, отправленных на битву под Бродами в 1941 году, 26 вышли из строя еще на марше, еще восемь были брошены из-за поломки, а остальные застряли в болоте, провалились под мосты или были уничтожены в боях.

Всего было выпущено 61 единицу Т-35 на Харьковском паровозостроительном заводе с 1932 по 1939 год. Сегодня он остается символом ошибочных инженерных решений в советском танкостроении и примером того, как масштабность не всегда означает эффективность.

