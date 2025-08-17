Актриса осуществила свою давнюю мечту.

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась увлекательным опытом в своих соцсетях. Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" призналась, что недавно осуществила свою давнюю мечту, чем невероятно гордится.

В своем блоге в Instagram актриса выложила короткое видео, на котором видно, как она осваивает вейксерфинг. Это один из популярных водных видов спорта, где спортсмен едет на доске по волне, которую создает катер. Именно это удалось сделать Наталке.

Денисенко поделилась с поклонниками, что давно мечтала попробовать этот вид спорта. Очевидно, что актрисе это удалось очень хорошо. С первого раза она уверенно балансировала на доске.

"Мой первый раз на доске. Спасибо Боже, что все мои мечты сбываются", - искренне прокомментировала видео Наталка.

В комментариях под видео поклонники Наталки Денисенко не сдерживали восхищения ее смелостью и многогранностью. В то же время особое внимание привлекло шутливое сообщение коллеги актрисы Артемия Егорова, который написал:

"Наслаждение... обрезали на таком месте", - с юмором намекнул актер на грациозное падение Наталки в конце видео.

Напомним, что несколько месяцев назад Наталка Денисенко официально развелась со своим мужем Андреем Фединчиком. Впрочем, совсем недавно она впервые поделилась подробностями о возможном новом романе.

