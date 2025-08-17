Путин и Трамп не достигли договоренностей по Украине, но риторика Кремля и осторожность Запада вызывают тревогу.

Несмотря на высокие ожидания и громкую информационную волну, встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в пятницу вечером не принесла никакого соглашения - ни о мире, ни даже о прекращении огня в Украине. Однако считать саммит бесполезным - это ошибка, которая может стоить дорого, пишет The Times.

Хотя переговоры не завершились конкретными результатами, мир получил ценное представление о позиции обоих лидеров - прежде всего, правителя России. Как отмечают обозреватели, Путин, прибывший на Аляску после многолетней международной изоляции, выглядел довольным самим фактом своего присутствия на мировой сцене.

Во время ночной пресс-конференции он повторил ключевые тезисы российской пропаганды, избегая какой-либо ответственности за войну против Украины.

"Мы всегда считали украинскую нацию братской. [...] Для долгосрочного мира нужно учесть все законные беспокойства России", - заявил Путин, фактически обвинив Запад в развязывании полномасштабного вторжения в 2022 году.

Трамп - мягкий тон с жесткими последствиями

Трамп, в свою очередь, пытался сохранить баланс - похвалил Путина за "откровенность", но после встречи сразу позвонил Владимиру Зеленскому. Однако именно его комментарий для Fox News вызвал наибольшее беспокойство в Киеве и европейских столицах: "Зеленскому время заключить сделку".

Эти слова многие восприняли как давление на Украину согласиться на территориальные уступки - вероятно, на Восточном фронте. Это может стать частью более широкой мирной инициативы, которую Трамп готовит уже осенью. Однако, как отмечают эксперты, поспешный мир без согласия Украины будет иметь фатальные последствия.

Зеленский на пути в Вашингтон

Украинский президент отправляется в США с опасением, что ему навяжут "сделку", которую невозможно будет объяснить ни фронту, ни обществу. В Европе также не спешат поддерживать инициативу Трампа без гарантий украинской субъектности.

"У Трампа есть серьезные карты, которыми можно разыграть. Он и Европа могут усилить санкции против России и ее союзников, чтобы затянуть гайки и доказать единство Запада. Без этой демонстрации силы Путин справедливо почувствует слабость, и Украина будет в проигрыше вместе со всеми нами", - заключает издание.

Саммит на Аляске - что известно

Как сообщал УНИАН, что во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу предложения Кремля об урегулировании войны в Украине.

Эти требования касается территорий, санкций и статуса русского языка в Украине. Более подробный список - в материале.

В то же время Трамп обещает Украине гарантии безопасности "вроде статьи 5 НАТО". Европейские лидеры обеспокоены, что Зеленский откажется от уступок, что может обострить отношения с США.

