Компания разрабатывает технологии кремниевой фотоники совместно с TSMC.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что массовый переход на оптические технологии и кремниевую фотонику - это не ближайшее будущее, и человечеству ещё долго придется обходиться привычными медными кабелями.

Кремниевая фотоника - это комбинация лазеров и кремния, которая обеспечивает куда более высокую пропускную способность и меньшие задержки, чем традиционные медные кабели.

NVIDIA уже исследует эту технологию совместно с TSMC, но как Хуанг рассказал в интервью китайскому телеканалу, до её полноценного внедрения остаётся минимум несколько лет:

"Нам стоит продолжать использовать медь так долго, как мы сможем. Мы перейдём на кремниевую фотонику, но, по моим ощущением, до этого остаётся ещё несколько лет".

Вместо резкого перехода компания сосредоточена на промежуточных продуктах. Например, сетевые свитчи Quantum-X Photonics, обещанные в этом году, и Ethernet-оборудование Spectrum-X Photonics, которое должно выйти к 2026 году.

Тем не менее, полноценная интеграция фотоники в архитектуру видеокарт потребует серьёзного пересмотра всего дизайна чипов.

Именно поэтому, по словам Хуанга, ближайшие годы индустрии придётся опираться на медь, даже несмотря на то, что NVIDIA уже активно планирует своё будущее с фотоникой.

