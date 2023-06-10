Кроме того, Канада поддержала создание совета Украина-НАТО.

Сейчас Украина имеет формальную поддержку членства в НАТО уже от 20 стран-членов Альянса. Сегодня к списку присоединилась Канада.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Он назвал формулировку Канады "сильнейшей среди всех стран G7, которые являются членами НАТО". Отмечается, что во время своего визита в Киев премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал Совместную декларацию, в которой Оттава подчеркивает, что Украина имеет право сама выбирать собственные меры безопасности.

"Канада поддержит приобретение Украиной членства в НАТО, как только этого позволят условия", - говорится в документе.

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Канада также поддерживает создание совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии. Сейчас это первая подобная публичная поддержка нового механизма взаимодействия Украины с Альянсом.

"Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня уже имеем формализацию поддержки членства Украины в альянсе с 20-ю государствами-членами", – написал Жовква.

Вступление Украины в НАТО

Как ранее сообщал УНИАН, осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО.

По словам генсека альянса, члены НАТО пришли к согласию относительно присоединения Украины, но только после войны.

3 июня президент Владимир Зеленский заявил, что не будет смысла Украине участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам у страны не будет четких сигналов относительно сроков поступления.

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