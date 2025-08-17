Удалось остановить прохождение железнодорожного транспорта через станцию "Лиски", из-за чего сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

В результате операции Главного управления разведки (ГУР) была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области.

Об этом информируют источники УНИАН в ГУР. Там отметили, что операция проведена совместно с подразделениями ГПСУ и другими составляющими Сил обороны Украины.

По информации собеседника в военной разведке, в результате поражения нарушено железнодорожное сообщение и остановлено прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Поэтому сорвано снабжение боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

В ГУР подчеркивают, что железнодорожная станция "Лиски" является важным железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения группировок войск ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Удары по российским оккупантам

Продолжаются многочисленные операции Сил обороны Украины по уничтожению живой сил и средств врага. В частности, сегодня в ГУР также сообщили об уничтожении склада боеприпасов вместе с россиянами во временно оккупированном городе Мелитополь.

В результате уничтожено по меньшей мере шесть морпехов и экипаж БПЛА кадыровского батальона "Ахмад-восток".

На складе с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

Незадолго до этого стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту в Астраханской области РФ. Было поражено судно с комплектующими к "Шахедам".

