Для Трампа важно, чтобы Украина и Россия как можно быстрее заключили мирное соглашение при его посредничестве.

Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стала поворотным моментом для Москвы. Российские официальные лица были восхищены необычно теплым приемом главы Кремля, а американский лидер отошел от своих требований о прекращении огня в Украине.

Трамп принимает подход Путина к прекращению войны в Украине

Как пишет The Washington Post, саммит на Аляске продемонстрировал, что Трамп принимает подход Путина к прекращению войны в Украине, что является победой для российского диктатора. Более того, глава Белого дома показал, что он может воспользоваться возможностью отдалить США от их традиционных союзников в Европе.

"На повестке дня стоит вопрос о новой европейской и международной архитектуре безопасности, и все должны это принять", - заявил после саммита российский сенатор Андрей Клишас.

Видео дня

В издании напомнили, что Трамп уже в течение нескольких часов после встречи с Путиным отказался от своей прежней позиции по российско-украинской войне, поддержав предложение главы Кремля о заключении мирного соглашения без полного прекращения огня. Благодаря этому РФ сможет продолжать боевые действия без риска санкций со стороны США и оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился с российскими условиями.

Трамп отходит от плана Украины и Европы

Источники рассказали журналистам, что Трамп сообщил лидерам Европы и Украины о том, что он переходит от прежней идеи перемирия к переговорам о всеобъемлющем мирном соглашении. По их словам, президент США заявил об этому Зеленскому до того, как к разговору по итогам саммита с Путиным присоединились европейские лидеры.

"Это означает, что Путин убедил Трампа в том, что любые попытки добиться быстрого и безусловного прекращения огня обречены на провал", - сказала журналистам аналитик по России Татьяна Становая из Carnegie Russia Eurasia Center.

Также она считает, что Путин мог частично убедить Трампа в том, что "демилитаризация" и изменение политики Украины якобы поможет прекратить войну.

В издании добавили, что Трамп сказал Зеленскому о том, что Путин якобы "готов пообещать" положить конец войне и не начинать войны против других стран в обмен на Донбасс и другие захваченные россией территории Украины. Тем не менее россияне не контролируют значительную часть Донецкой области, из-за чего такой сценарий может выглядеть как "подарок" Москве.

В издании подчеркнули, что для Трампа важнее всего добиться быстрого соглашения о мире, чтобы выглядеть как победитель и миротворец. Тем не менее такое развитие событий создаст почву для потенциально сложного конфликта.

В Украине настаивают на том, что передача части территорий под контроль РФ будет нарушением Конституции и подтолкнет Москву к планированию дальнейших атак.

В издании напомнили, что 16 августа Путин заявил высшим российским чиновникам, что его встреча с Трампом была "очень полезной". Также он заверил, что саммит "стал шагом к важным решениям".

Источник рассказал журналистам, что звонок Трампа Зеленскому и европейским лидерам после саммита прошел напряженнее, чем их телефонный разговор в начале этой недели.

Кроме того, единственный положительный для Украины результат саммита - обещание Трампа провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским - оказалось под сомнением. В издании напомнили, что ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков говорил о том, что такая встреча не обсуждалась, даже после того, как Трамп упомянул о ней в своих комментариях после саммита.

Встреча Трампа и Путина приблизила "нужные" России решения по войне

Ранее российский диктатор Владимир Путин на совещании с топ-чиновниками Кремля заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом приблизила "нужные" России решения касательно войны в Украине. По его словам, визит на Аляску был "весьма полезным".

Российский диктатор также сказал, что Россия "уважает стремление США" добиться скорейшего прекращения боевых действий. Он заверил, что этого якобы хочет и Москва.

Вас также могут заинтересовать новости: