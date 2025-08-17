По словам госсекретаря США, стороны конфликта должны чем-то уступить для завершения войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Об этом он сказал в эфире NBS News.

По его словам, единственный способ достичь соглашения - это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает.

"Единственный способ достичь соглашения - это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала - и это было очень сложно. Если бы это было легко, этого бы не продолжалось 3,5 года... Вот почему Зеленский приезжает завтра", - отметил госсекретарь США.

В то же время Рубио заверил, что США работают над созданием гарантий безопасности для Украины в будущем, поэтому Россия должна понять это требование Киева.

Также политик подчеркнул, что США не признают себя участником конфликта в Украине.

По его словам, лучшим результатом решения российско-украинской войны для США стал бы полноценный мирный договор, а не временное прекращение огня.

Другие заявления высокопоставленных чиновников США относительно саммита на Аляске

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по 5 областям Украины. По его словам, эти уступки заключаются в том, что российский диктатор Владимир Путин не захватит всю территорию Украины.

"США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Украины", - заявил Уиткофф.

В то же время в Белом доме отреагировали на информацию о секретных документах о встрече Трампа и Путина. В частности заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли раскритиковала публикацию NPR и подчеркнула, что никаких нарушений безопасности до саммита Трампа и Путина с американской стороны допущено не было.

"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такого типа самопровозглашенной "журналистской работы" никто не воспринимает их всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются налогоплательщиками", - сказала Келли.

