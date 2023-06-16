В резолюции указано что Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности.

Сейм Польши в пятницу,16 июня, принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. За постановление проголосовали 443 депутата, против - два, а воздержались семь.

"Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины", - пишет издание "Польське радио"

Ранее в пятницу поддержку принятой резолюции выразили все парламентские образования, считая, что это укрепит Альянс и отвечает интересам Польши. Окружение Конфедерации было против, полагая, что такая позиция может втянуть Польшу в мировой конфликт.

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В резолюции подчеркивается, что сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины. Ее войска становятся все более похожи на силы НАТО и приобретают опыт на поле боя. Поэтому с военной точки зрения вступление Украины в НАТО также будет выгодно для Североатлантического союза", - указано в документе.

В нем также указано, что решение о вступлении в НАТО остается за заинтересованным государством и государствами-членами Альянса.

"Предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО-Украина и должен стать местом обсуждения их будущего. Процедура приглашения Финляндии и Швеции в Альянс может быть применена и к Украине. Сейм Республики Польша поддержит усилия по укреплению политического и практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и Украиной и достижению консенсуса по вступлению Украины в НАТО", - подчеркнули польские политики.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

В июле в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, в котором должен принять участие президент Украины. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев хочет получить четкий сигнал о вступление в Альянс после завершения войны.

В свою очередь сенат Польши 12 мая единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО.

10 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина имеет формальную поддержку членства в НАТО уже от 20 стран-членов Альянса.

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