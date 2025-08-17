Всего было зафиксировано четыре типа ракет.

Китай создал новую линейку ударных гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет, которые покажут во время парада в Пекине 3 сентября. Фото и видео этого оружия появились в китайской соцсети Weibo, передает "Милитарный".

Местные жители зафиксировали четыре типа ракет с обозначениями YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20, которые, хотя и имеют конструктивные различия, предназначенные для поражения наземных и надводных целей.

"Первый образец, ракета YJ-15, вероятно, является противокорабельной ракетой, разработанной на основе сверхзвуковой ПКР YJ-12, состоящей на вооружении морской авиации ВМС КНР и входящей в состав противокорабельного вооружения надводных кораблей", - считают в "Милитарном".

Видео дня

По словам экспертов, YJ-12 и новая YJ-15 имеют прямоточный воздушно-реактивный двигатель и четыре воздухозаборника. Второй образец, а именно ракета YJ-17, имеет достаточно уникальный внешний вид, не похожий ни на одну известную ракету на фото в сети.

Пользователи сети считают, что эта ракета является гиперзвуковым глайдером, который используют в новых баллистических ракетах, разработанных в Китае.

Третья ракета, а именно YJ-19, тоже имеет уникальную конструкцию и, скорее всего, оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

"Конструктивно она похожа на рендеры китайской гиперзвуковой крылатой ракеты большой дальности. Последней новинкой стала баллистическая ракета YJ-20, которая напоминает неизвестную баллистическую ракету в составе вооружения ракетного эсминца проекта Type 055. Стоит заметить, что эсминцы этого типа уже осуществляли испытательные пуски этих ракет, и, судя по сравнению их внешнего вида, они имеют определенное сходство", - подчеркнули в "Милитарном".

Оружие Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Китай создал большой подводный дрон, который получил обозначение AJX-002. По мнению международных аналитиков, Китай пытается создать аналог российского ядерного подводного дрона "Посейдон". В то же время эксперты говорят, что китайский дрон отличается от образца РФ и не предназначен для провоцирования ядерной войны.

Также китайцы придумали, как сделать авианосец из любого корабля. В частности исследователи в рамках десятилетнего проекта смогли создать первый в мире реактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Таким образом беспилотник, которому не нужна взлетно-посадочная полоса, может стартовать с палубы обычного военного корабля и беспрепятственно переходить в скоростной крейсерский полет на большие расстояния.

Вас также могут заинтересовать новости: