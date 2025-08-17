Президент Владимир Зеленский отметил наградами украинских военных, спасателей, правоохранителей, немалое количество награждены посмертно.

Президент Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" полковника Дениса Прокопенко ("Редиса") орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Об этом говорится в обнародованном Офисом главы государства указе № 598/2025 о награждении военных, спасателей, правоохранителей наградами "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Согласно документу, Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены еще 10 бойцов Нацгвардии: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цымбал.

Всего в указе говорится о награждении десятков служащих Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Они получили ордена "За мужество", медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь". Немалое количество отмечены посмертно.

Денис Прокопенко на войне

Пройдя плен россиян, куда попал из "Азовстали", Денис Прокопенко после освобождения заявил, что в дальнейшем будет защищать Украину. "Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат "Азову"", – отметил он.

Прокопенко был освобожден из плена в рамках обмена с РФ в сентябре 2022 года. Тогда удалось вернуть из плена пяти украинских командиров: кроме "Редиса", также Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламара и Олега Хоменко из "Азова", Дениса Шлега из Нацгвардии. 5 командиров обменяли на 55 российских военнопленных.

До этого времени у Прокопенко были награды:

Медаль "За военную службу Украины" (25 марта 2015 год) - за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

Орден Богдана Хмельницкого III степени (21 августа 2019 год) - за личный весомый вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм;

Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (19 марта 2022 год) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

