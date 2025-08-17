Эта видеоработа уже получила почти 2 млн просмотров.

Клип певицы Анны Тринчер на композицию "Півонії" долгое время держался в лидерах украинских чартов. Однако сейчас артистку вытеснила новая видеоработа финалистки Нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA.

Песня "Афини" и клип к ней, который передает волшебную атмосферу украинских Карпат, занял первую строчку в YouTube Charts в Украине.

"Афини" - это песня о моем личном рае, то ощущение, которое я ношу с собой с детства. Я помню, как босиком бегала по горным царинкам, срывала афинки и тогда мир казался таким простым и беззаботным. Я росла и искала это самое ощущение в жизни - и нашла его в любви. Для меня "Афини" - это не только воспоминание, это о любви, которая становится вечным летом на губах любимого", - писала исполнительница.

Видео дня

FIЇNKA также уже отреагировала на успех видеоработы в своем Instagram.

"На самом деле, это очень греет душу и вдохновляет, за что искренне благодарю. Для меня это важно, потому что все слова и музыку я пишу сама исключительно. Но без вас и вашей любви, дорогие подписчики и слушатели, как говорил Кузьма Скрябин - меня бы знала только мышь на кухне", - отметила певица.

Топ-5 клипов YouTube Charts

К слову, в первую пятерку самых прослушиваемых клипов в Украине вошли также видеоработы таких исполнителей:

FIЇNKA - "Афини"

Maestro_Barsik - "Не летів би, але мушу"

Анна Трінчер - "Півонії"

Alena Omargalieva -"Сама не своя"

Макс Корж - "Wake up".

Напомним, ранее стало известно, какой украинский клип набрал 100 млн просмотров на YouTube.

Вас также могут заинтересовать новости: