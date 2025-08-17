Моббс подчеркнула, что такая ситуация является неприемлемой.

Человек, который приказал военным расстелить красную дорожку перед российским диктатором Владимиром Путиным, должен понести ответственность.

Такое мнение в X высказала дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс. Она вообще резко высказалась относительно того, что на Аляске красный ковер для Путина стелили именно военные.

Моббс подчеркнула, что такая ситуация неприемлема: "Американские солдаты в форме не должны были расстилать красный ковер для одного из наших главных противников. Точка. Это ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести ответственность".

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Путиным. Глава Белого дома тепло приветствовал международного преступника, да так, что даже простелил перед ним красный ковер.

Снимок того, как военных заставили стелить этот ковер облетел мировую сеть и вызвал многочисленные насмешки над американской армией.

Заявления дочери Келлога о войне в Украине

31 июля дочь Кита Келлога сделала резкое заявление на фоне российской атаки по Украине. По ее мнению, российский диктатор "испытывает решимость и силу Америки".

А 9 августа она резко высказалась о политике Трампа относительно войны в Украине. Моббс отметила, что выбор главы Белого дома определит не только судьбу Украины.

