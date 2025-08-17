Встреча с Трампом состоится уже 18 августа.

Уже завтра, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы поедут в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц на своей странице в соцсети X сообщил, что они будут обсуждать.

По словам немецкого лидера, на встрече, в частности, планируют обсудить усилия по прекращению войны в Украине. Он подтвердил, что отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и другими европейскими лидерами.

"Мы обсудим с президентом США Трампом ход мирных переговоров, гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшую поддержку Украины", - написал Мерц.

Видео дня

В пресс-службе федерального правительства Германии сообщили, что одной из главных целей поездки в Вашингтон является обмен информацией с президентом США о его встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Канцлер Мерц обсудит с главами государств и правительств ход мирных усилий и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения в Украине. Предметом переговоров, среди прочего, станут гарантии безопасности, территориальные вопросы и продолжение поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Сюда также входит сохранение санкционного давления", - говорится в сообщении.

Кто поедет на встречу с Трампом в Вашингтон

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18 августа отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. По ее словам, об этом украинский лидер лично попросил ее.

Также известно, что на встречу прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Вас также могут заинтересовать новости: