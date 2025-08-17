По словам актера, коллеги из РФ позволяли грубости на съемочной площадке.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель, который известен по фильмам и сериалам "БожеВільні", "Я - Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя", рассказал о съемках с российскими актерами.

Мужчина отметил, что россияне до начала полномасштабной войны часто снимались в Украине и вели себя неприлично по отношению к другим участникам съемочного процесса.

"Они вели себя как цари и боги. Был у меня случай на площадке: перестановка кадра, буквально 2-3 минуты, и один из них кричит: "Дайте мне стул! Актер что, должен стоять?!" Такое поведение просто мерзкое. Потому что съемочная площадка - это один коллектив, и все, от режиссера до светотехника, делают общее дело. Вот и есть разница: среди наших актеров, честно, такого не встречал. В итальянском проекте видел, что там все на одном уровне. Нет отдельного столика для актеров массовых сцен, все пьют кофе в одном месте. А у нас это нормальная ситуация. Там растворимый, а там - в зернах, из автомата", - вспомнил актер в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Сергей также отметил, что сейчас радуется отсутствию российских коллег в Украине. По его словам, наконец наши артисты могут в полной мере проявить себя.

"Знаете, война - это страшно, но когда все началось, подумал о таком: теперь россиян здесь не будет, и наконец-то нашим артистам дадут шанс. У нас абсолютно не хуже, а даже лучше специалисты - режиссеры, актеры, операторы, продюсеры, сценаристы. Просто им не давали возможности проявлять себя. А российские актеры были настоящими м*дак*ми. Даже позавчера на съемке с художницей по гриму вспоминал один сериал, где играли три московита, и как они вели себя - ну просто катастрофа", - добавил Кисель.

Напомним, ранее звезда "Села на миллион" Екатерина Вишневая рассказала о вызывающем поведении россиян на съемках.

Вас также могут заинтересовать новости: