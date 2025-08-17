Актриса откровенно рассказала о своей фигуре в сети.

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты" и "Папик-2", рассказала о своем весе после родов. В частности, она призналась, что пока не может прийти в форму.

Не секрет, что Анна во второй раз стала мамой в марте этого года. После рождения дочери Софии актриса пыталась активно худеть, но это не принесло ей желаемых результатов.

"Я не вернулась в свою форму, очевидно. На втором месяце вес просто стал и не двигался, несмотря ни на что: я экспериментировала с калориями, физической нагрузкой, не ела два месяца сладкого, но все безрезультатно", - отметила Кошмал в своем Instagram.

Актриса добавила, что обратилась за помощью к специалистам и узнала, почему вес стоит на месте.

"Я прошла кучу консультаций у разных специалистов, и все мне в один голос сказали, что вес никуда не уйдет, пока я кормлю. Это потребность моего тела на данном этапе. Если форсировать похудение, то молоко может вообще исчезнуть. Поэтому я остаюсь пока в своем новом теле, пока кормлю Софийку, ее здоровье сейчас важнее всего", - подчеркнула Анна.

