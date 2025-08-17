Стало известно, что изменения в выплатах уже обсуждаются.

В Украине с 2025 года неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в Чернобыльской зоне, уменьшили доплату к пенсии. Теперь она составляет 2 361 гривню, а раньше составляла одну минимальную зарплату для жителей третьей зоны (8 тысяч гривень), и две минимальные зарплаты - для жителей второй зоны (16 тысяч гривень).

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины в комментарии для "РБК-Украина" рассказали, планируют ли изменить систему выплат для пенсионеров-чернобыльцев в будущем. Выяснилось, что изменения в выплатах обсуждаются.

Отмечается, что Минцосполитики предлагает совершать выплаты за проживание в зоне загрязнения независимо от привязки к зоне радиационного загрязнения.

"Но они будут установлены на ограниченный период времени. Например, на 3-5 лет. И будут зафиксированы в абсолютном размере (2 361 грн), и не будут подлежать индексации. Альтернативное предложение - предоставлять такую надбавку при условии, что семья имеет огород, который является радиационно загрязненным, и поэтому потреблять овощи с него невозможно. Так будем компенсировать негативное влияние радиации для конкретной семьи", - поделились в министерстве.

В издании напомнили, что доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, выплачивается, если они проживали или работали в этой зоне в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. В апреле 2025 года в Украине было зарегистрировано 639 тысяч пенсионеров, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, закон №796 предусматривает предоставление льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение топлива, использование телефона и т.д., если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на человека за предыдущие полгода не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. В 2025 году этот показатель составляет 4 240 гривень.

В министерстве подчеркнули, что с 2015 года некоторым категориям льготы предоставляют с учетом совокупного дохода семьи. Тем не менее некоторым лицам льготы давали без учета дохода семьи.

"Норма о едином подходе учета дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них подходы к предоставлению льгот не меняются", - рассказали в Минцосполитики.

Увеличат ли пенсию в 2026 году

Ранее адвокат Ольга Брус рассказала УНИАН, ожидается ли повышение пенсии в Украине в следующем году. Она отметила, что Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы.

Брус заявила, что социальная пенсия должна повыситься, так как она зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На 2026 год запланировано повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных на 203 гривни.

Адвокат добавила, что повышение минимальной пенсии также прогнозируется, поскольку она зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

