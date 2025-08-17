Китай создал большой подводный дрон (фото)

AJX-002 может выполнять роль как обычной боевой единицы, так и ударной подводной лодки.

В ходе подготовки к параду по случаю Дня победы над Японией в столице Китая впервые продемонстрировали большой беспилотный подводный аппарат, который получил обозначение AJX-002, пишет Defence Blog.

Международные аналитики считают, что Китай пытается создать аналог российского ядерного подводного дрона "Посейдон". По данным South China Morning Post, аппарат может использовать одноразовый ядерный реактор, обеспечивающий до 200 часов автономной работы, крейсерскую скорость более 30 узлов (примерно 55 км/ч), после чего переходит на батареи для выполнения боевой задачи.

Китайский ученый Го Цзянь подчеркнул, что китайский дрон существенно отличается от "Посейдона" и не предназначен для провоцирования ядерной войны. По его словам, AJX-002 может выполнять роль как обычной боевой единицы, так и ударной подводной лодки.

Видео дня

На параде ожидается демонстрация еще нескольких образцов вооружения, о существовании которых ранее не сообщалось, что подчеркивает амбиции Пекина по усилению своей военной мощи в регионе.

Оружие Китая - другие новости

Как сообщал УНИАН, китайские инженеры сделали заявку на значительный прорыв в авиационных технологиях, который потенциально может полностью переписать баланс сил на море.

Так, инженеры-исследователи Ван Яокунь и Цю Юйтин из Пекинского авиационного университета утверждают, что в рамках десятилетнего проекта смогли создать первый в мире реактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Утверждается, что беспилотник, которому не нужна взлетно-посадочная полоса, может стартовать с палубы обычного военного корабля - даже в шторм - и беспрепятственно переходить в скоростной крейсерский полет на большие расстояния.

Вас также могут заинтересовать новости: