В настоящее время устанавливается точное количество потерь захватчиков.

Во временно оккупированном городе Мелитополь уничтожен склад боеприпасов вместе с россиянами, которых недавно перебросили на Запорожское направление.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны. "16 августа в результате операции ГУР во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожен склад БК и российских захватчиков, которых государство-агрессор перебросило на Запорожский фронт", - рассказали разведчики.

Отмечается, что грохот раздался в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации противника на территории промышленной зоны города, в районе проезда Корвацкого.

По данным ГУР, в результате уничтожено по меньшей мере шесть оккупантов из состава подразделения морской пехоты и экипажа БПЛА кадыровского батальона "Ахмад-восток". Сейчас устанавливается точное количество потерь захватчиков.

"В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации. На место оккупанты направили четыре автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Удары по РФ

Недавно Силы обороны Украины ударили по морскому порту в Астраханской области РФ - поражено судно с комплектующими к "Шахедам" из Ирана.

Ранее в Запорожской области был ликвидирован предатель Украины Олег Семов. Он участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году, впоследствии предал присягу и перешел на службу к россиянам.

По данным базы Миротворец, он родом из Казахстана, проживал в Крыму. С марта 2021 года стал руководителем штаба "Юнармии" в городе Судак. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, Семов прибыл в оккупированный Мелитополь, где был назначен заместителем командира "отряда народного ополчения".

Вас также могут заинтересовать новости: