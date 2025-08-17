По словам дипломата, вся суть переговоров станет известной позже.

Во время саммита на Аляске Россия одержала тактическую победу, а президент США Дональд Трамп потерпел поражение в имиджевом плане. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии для ZN.UA.

Он отметил, что это можно увидеть даже в попытках Белого дома выровнять ситуацию.

"Для главы России эта встреча была возможностью навязать еще больше своих нарративов по Украине. А для Дональда Трампа коммерческие интересы натолкнулись на проблему российско-украинской войны. Это фиаско для него в плане имиджа, как бы он не хотел другого", - сказал дипломат.

По словам Чалого, все коммерческие предложения Трампу со стороны российского диктатора являются механизмом достижения геополитических целей. В то же время у президента США все наоборот, ведь он имеет торговые, экономические и коммерческие цели.

"Относительно сути переговоров, мы узнаем уже в дальнейшем, в каких вопросах Дональд Трамп получил свое, а в каких действительно у него было разочарование", - подчеркнул бывший посол Украины в США.

Дипломат считает, что возможные сценарии развития событий могут быть следующие:

либо Трамп попытается продвинуть решения, которые выгодны Владимиру Путину;

либо на некоторое время "выйдет из игры" и признает то, что сложно достичь перемирия.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Напомним, 15 августа между президентом США и российским диктатором состоялась встреча в Анкоридже (Аляска), во время которой они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.

В то же время издание NPR сообщило, что в отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и Путина. Отмечается, что было обнаружено восемь страниц, которые, вероятно, были случайно оставлены в отеле сотрудниками американской администрации. Согласно этим документам, Трамп намеревался подарить Путину подарок - статуэтку белоголового орла, однако этого не произошло.

В то же время после этой встречи в Украине обвинили Трампа в том, что он принял условия Путина по выводу ВСУ из Донецкой и Луганской областей. По словам одного из высокопоставленных чиновников, такой саммит стал "ударом в спину".

