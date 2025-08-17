Украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутовка.

В Курской области РФ из-за атаки Сил обороны серьезные ранения получил российский генерал Эседулла Абачев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно информации разведчиков, в ночь на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области РФ.

"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ... В результате ранений Абачеву ампутированы рука и нога", - говорится в сообщении.

Самолетом военно-транспортной авиации, отмечают в ГУР, раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.

Что известно о генерале Абачеве

Эседулла Абачев родился в 1968 году в Дагестане. В советские времена окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а уже значительно позже Общевойсковую академию ВС РФ.

Согласно открытым источникам, в разные годы проходил военную службу командиром полка, командиром 19-й отдельной мотострелковой бригады, начальником штаба 5-й общевойсковой армии ВС РФ, в 2021-2022 годах был полномочным представителем Министерства обороны РФ в Республике Дагестан и тому подобное. Участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ: армяно-азербайджанском конфликте, второй российско-чеченской войне, российско-грузинской войне в 2008 году, интервенции России в Сирии. Указом президента России получил воинское звание генерал-майор.

24 февраля 2022 года с началом вторжения России в Украину был назначен командующим 2-го армейского корпуса "Народной милиции ЛНР".

Получил звание Героя Российской Федерации вместе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным за оккупацию российскими войсками Луганщины. Также имеет "звание" "Герой Луганской Народной Республики", орден Кадырова, орден "За военные заслуги" и др.

