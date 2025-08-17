Этот подарок Гленн получил от "коллег" из кремлевского пула. Сам он похвастался, что так его отблагодарили за профессиональную услугу.

Во время саммита на Аляске американский журналист из пула президента США Брайан Гленн, который во время перепалки в Белом доме задал президенту Владимиру Зеленскому скандальный вопрос о его костюме, получил в подарок бутылку российской водки от представителя кремлевских СМИ.

Об этом сам журналист публично рассказал в социальной сети X, опубликовав видео. Он заявил, что якобы получил это в подарок за найденную камеру.

"Посмотрите, что мне дали российские СМИ! Предыстория: я нашел потерянную камеру, принадлежавшую одному из репортеров российских СМИ, и он был очень благодарен, что дал мне ее (водку - УНИАН)! За построение мира в мире", - написал Гленн.

Его возлюбленная - конгрессменка-республиканка Марджори Тейлор Грин - в соцсетях также была в восторге от такого внимания к своему бойфренду. Она похвалила "доброжелательность" между американскими и российскими журналистами.

"Это потрясающе, друг. Спасибо! Американский журналист принимает российскую водку. Никаких взяток, только водка", - отреагировал Гленн на видео.

Как оказалось, водка не была официальной продукцией. Напиток был контрафактным и приобретенным в ближайшем магазине на Аляске, где им, предположительно, торгуют "по талонам".

Кто такой Брайан Гленн

Брайан Гленн - американский телеведущий и политический комментатор, известный своей поддержкой Дональда Трампа и тесными связями с консервативными кругами США. Он работает на правый медиаресурс Right Side Broadcasting Network (RSBN) и является бойфрендом скандальной конгрессменки-республиканки Марджори Тейлор Грин.

В Белом доме Брайан Гленн задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о его костюме, намекнув, почему тот не носит пиджак или деловую одежду. Вопрос вызвал волну критики в соцсетях, поскольку считался неуместным на фоне войны в Украине.

Журналисты, политики и пользователи сетей указали на то, что Гленн отвлекся от важных тем ради внешнего вида, тогда как Зеленский традиционно носит военный стиль одежды с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

