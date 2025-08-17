Во время саммита на Аляске американский журналист из пула президента США Брайан Гленн, который во время перепалки в Белом доме задал президенту Владимиру Зеленскому скандальный вопрос о его костюме, получил в подарок бутылку российской водки от представителя кремлевских СМИ.
Об этом сам журналист публично рассказал в социальной сети X, опубликовав видео. Он заявил, что якобы получил это в подарок за найденную камеру.
"Посмотрите, что мне дали российские СМИ! Предыстория: я нашел потерянную камеру, принадлежавшую одному из репортеров российских СМИ, и он был очень благодарен, что дал мне ее (водку - УНИАН)! За построение мира в мире", - написал Гленн.
Его возлюбленная - конгрессменка-республиканка Марджори Тейлор Грин - в соцсетях также была в восторге от такого внимания к своему бойфренду. Она похвалила "доброжелательность" между американскими и российскими журналистами.
"Это потрясающе, друг. Спасибо! Американский журналист принимает российскую водку. Никаких взяток, только водка", - отреагировал Гленн на видео.
Как оказалось, водка не была официальной продукцией. Напиток был контрафактным и приобретенным в ближайшем магазине на Аляске, где им, предположительно, торгуют "по талонам".
Кто такой Брайан Гленн
Брайан Гленн - американский телеведущий и политический комментатор, известный своей поддержкой Дональда Трампа и тесными связями с консервативными кругами США. Он работает на правый медиаресурс Right Side Broadcasting Network (RSBN) и является бойфрендом скандальной конгрессменки-республиканки Марджори Тейлор Грин.
В Белом доме Брайан Гленн задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о его костюме, намекнув, почему тот не носит пиджак или деловую одежду. Вопрос вызвал волну критики в соцсетях, поскольку считался неуместным на фоне войны в Украине.
Журналисты, политики и пользователи сетей указали на то, что Гленн отвлекся от важных тем ради внешнего вида, тогда как Зеленский традиционно носит военный стиль одежды с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.