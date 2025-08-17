Донбасс символически важен для Путина и уже более 10 лет он никак не может его захватить.

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Белый дом на переговоры после того, как российский диктатор Владимир Путин назвал Донбасс, который ему не удалось захватить за более чем 10 лет боевых действий, своей ценой за мир.

Как пишет The Times, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Путин предложил заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, которые он считает своими, если ВСУ покинут свои хорошо укрепленные позиции на Донбассе.

Путин заявил Трампу, что украинские позиции на линии фронта в Донецкой области находятся на грани краха. В последующем телефонном разговоре Зеленский призвал Трампа не верить кремлевскому правителю и заявил, что Украине такая опасность не грозит.

Видео дня

Издание отметило, что в конце короткой общей пресс-конференции Путин с улыбкой пригласил Трампа на повторную встречу в Москве, что потенциально исключало бы Зеленского из будущих переговоров.

Республиканцы тут же призвали Трампа ввести санкции против РФ, если Путин откажется явиться на трехсторонний саммит с Зеленским.

"Если встреча не состоится, Трамп может серьезно повлиять на Путина и тех, кто покупает его нефть и газ", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Однако после встречи с Путиным в Анкоридже Трамп отказался от идеи жестких санкций против РФ. Вместо этого он заявил, что "лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, а не просто к соглашению о прекращении огня".

При этом европейские страны хотят, чтобы Трамп предоставил Украине гарантии безопасности США, если Зеленский будет вынужден сдать укрепленные позиции в Донбассе.

Издание отметило, что Донбасс символически важен для Путина. Однако, к сожалению для российского диктатора, спустя более 10 лет после того, как российские войска, замаскированные под "зеленых человечков", впервые вошли на Донбасс, Киев все еще удерживает около трети Донецкой области, а вот Луганская почти полностью находится в руках России.

Переговоры Трампа и Путина

Во время переговоров на Аляске Путин заявил Трампу, что хочет получить контрольнад всем Донбассом, после чего будет готов остановить огонь.

Трамп передал Зеленскому это предложение и сказал, что теперь решение за Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: