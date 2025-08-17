Звезда сериалов часто показывает свое накачанное тело в сети.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который будет главным героем нового сезона романтического шоу "Холостяк", рассказал о своей физической форме.

Не секрет, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" много тренируется и имеет накачанное тело. Однако, по словам актера, из-за насыщенного рабочего графика и съемок в проекте у него не было возможности заниматься спортом. Из-за этого его мышцы начали сдуваться, но Цымбалюк настроен вернуть все, как было.

"Соскучился по тренировкам... Совсем недавно был в нормальной форме, но больше месяца совсем не тренировался, и все вздулось", - написал Тарас и показал, как выглядит его тело сейчас.

Напомним, ранее коллега Тараса Цымбалюка - Григорий Бакланов - высказался о его участии в шоу "Холостяк". Он отметил, что проект может как положительно, так и отрицательно повлиять на актера, однако пожелал ему удачи и спокойствия после завершения съемок. К слову, пока неизвестна официальная дата премьеры нового сезона романтического проекта, но создатели обещают показать все уже этой осенью.

