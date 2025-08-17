Эксперт отмечает, что Украине сейчас важно построить качественную систему детекции воздушных средств поражения.

Россияне модернизировали свои баллистические ракеты "Искандер", что усложнило работу предоставленных Украине ЗРК Patriot. Однако корень проблемы не в российских новациях, а в том, что Украина имеет очень ограниченный арсенал для противодействия "Искандерам". Об этом заявил в эфире "Радио NV" заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"На самом деле есть такая проблема. Но замечу, что это только за счет ограниченности наших возможностей по количеству систем и по возможностям систем. Вспомним, что у нас не новейшие системы радиолокации на ЗРК "Patriot", они с определенным углом обзора. То есть враг может использовать слепые зоны, проведя накануне разведку. Или усложняет (сбивание) за счет большого количества (целей)", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что Россия часто искажает реальность в свою пользу, и в данном случае и этот месседж РФ может так же распространила с этой целью.

Говоря в целом о защите украинского неба, Храпчинский отметил, что нам сейчас важно создать качественную систему обнаружения воздушных целей. И если мы поднимем радиолокацию в воздух, то это поможет нам и сбивать цели.

"Нужна качественная система детекции, это позволит качественно выполнять ряд задач. Главной задачей, которая бы помогла нам качественно реализовать программу перехвата воздушных целей, является сначала обнаружение воздушных целей. И в данном случае, если говорить о комплексе, то если мы сможем поднимать малые системы радиолокации в воздух для того, чтобы контролировать воздушное пространство и получать четкие координаты цели - это поможет нам как можно быстрее и качественнее работать по воздушным целям", - пояснил он.

По его словам, надо воспользоваться и плотной сеткой башен мобильной связи, потому что на эти башни можно устанавливать различные датчики для создания системы пассивной радиолокации.

"Недавно Министерство цифровой трансформации представило модель применения мобильной связи за счет спутников Старлинка. Это показывает, что в дальнейшем башни мобильной связи будут нужны. И здесь как раз этот инструмент можно будет использовать для создания качественной системы детекции. Нам надо сконцентрировать свое внимание на создании качественных систем радиолокации пассивной или активной, потому что это является инструментом, который позволит нам решить большой ряд задач", - прокомментировал Храпчинский.

Россия совершенствует свои ракеты

Как сообщал УНИАН, на днях заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий сказал, что россияне совершенствуют меткость своих ракет, в частности, Х-101, "Калибр" и по "Кинжал".

СМИ отмечали, что Россия все еще использует ракеты "Искандер", но их количество уменьшается, и они применяют их осторожнее, в частности, из-за эффективности украинской ПВО и изменения тактики.

31 июля, после массированной воздушной атаки россиян, когда они запустили по Киеву восемь крылатых ракет "Искандер-К", из которых были сбиты только три, в воздушных силах ВСУ объяснили, почему сложно сбивать такие ракеты. Так, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, враг использует особенности рельефа и сверхнизкие высоты в свою пользу.

