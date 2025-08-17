Выступая после саммита на Аляске, Путин вновь дал понять, что причиной войны является снижение статуса России после распада Советского Союза.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, ясно дал понять, что его главная забота заключается вовсе не в прекращении трёх с половиной лет кровопролития. Гораздо больше его волновала так называемая "ситуация вокруг Украины" — кодовое выражение для привычного набора жалоб на утраченное величие России, пишет The New York Times.

"Возвращаясь к обидам, которые он впервые с раздражением озвучил в 2007 году на конференции по безопасности в Мюнхене и которые возродил в феврале 2022 года, объявив и оправдывая полномасштабное вторжение в Украину, Путин в своих итоговых заявлениях на Аляске потребовал, чтобы "в сфере безопасности в Европе и мире в целом был восстановлен справедливый баланс", - говорится в материале.

Только это, по его словам, устранит "коренные причины кризиса" в Украине — понижение статуса России после проигрыша в холодной войне, распада Советского Союза в 1991 году и конца гегемонии Москвы над Восточной Европой..

Путин заявил, что он "искренне заинтересован" в остановке "того, что происходит", потому что русские и украинцы "имеют одни и те же корни" и "для них это трагедия и великая боль". Журналисты подчеркивают, что изображение России "жертвой войны", которую она сама и начала, стало главным элементом кремлёвской пропаганды с начала полномасштабной войны.

"Путин и Россия — ревизионисты, они не могут смириться с тем, что проиграли холодную войну", — сказал бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, российский деспот никогда не называет войну прямо, а вместо этого говорит о "ситуации вокруг Украины", чтобы "представить всё как западный заговор против России, где Украина лишь пешка и инструмент".

СМИ также пишет, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "довольно прозрачно намекнул на кремлёвские амбиции", появившись в своём отеле на Аляске в свитере с надписью "СССР". Трамп же в очередной раз пытался "залечить уязвленную гордость" Путина, назвав Россию "номер два в мире", игнорируя Китай и ЕС.

Другие новости о последствиях саммита на Аляске

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп поддержал требование Путина о контроле России над всем Донбассом. В то же время кремлевский диктатор, по словам президента США, вроде бы открыт к замораживанию линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

А вот The Times пишет, что, хоть "Путин и побеждает", у Трампа еще есть козырные карты. В частности, это касается усиления санкций против России и ее союзников.

