Т-90М "Прорыв" является самым современным и дорогим танком ВС РФ.

Операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Это произошло на одном из ключевых направлений фронта, сообщили в Командовании Сил беспилотных систем ВСУ.

Отмечается, что российский танк был уничтожен с помощью FPV-дронов, которые обездвижили и уничтожили его.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подчеркнули, что это самый современный и дорогой танк ВС РФ. Он был принят на вооружение в 2020 году, а его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.

Кроме того, на фронте операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" точными ударами вывели из строя еще один вражеский танк, который был спрятан в лесополосе, а также реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовой автомобиль "КАМАЗ".

В Крыму уничтожили мощный радар - что известно

Ранее во временно оккупированном Крыму украинские бойцы уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Это произошло в ночь с 9 на 10 августа в населенном пункте Абрикосовка.

Речь идет о советско-российском трассовом радиолокационном комплексе, который включает как первичные, так и вторичные возможности обнаружения воздушных целей. Отмечается, что он предназначен для контроля воздушного движения в небе.

