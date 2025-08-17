Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, будет ограничение России уже оккупированными землями, но Кремль настаивает на получении контроля над всем Донбассом.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске завершился, и мир в Украине пока не наступил. Но два наиболее вероятных варианта завершения войны уже просматриваются.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), Украина может потерять территорию, но сохраниться как суверенное, пусть и сократившееся, государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Кремля.

"Что именно произойдет и когда, неясно после Аляски, которая разрушила надежды на дипломатический прорыв", - написало издание.

WSJ напоминает, что Путин отбросил требование США и Европы о прекращении огня, и вместо этого дал понять, что будет продолжать войну до тех пор, пока Украина и Запад не будут готовы удовлетворить его более широкие геополитические цели.

А среди этих целей, как отметило издание: восстановить политическое влияние РФ в Украине, восстановить сферу влияния Москвы на востоке Европы и вернуть себе статус великой мировой державы. Именно ради этого Путин и начал войну в 2022 году.

Хотя попытки РФ захватить Киев полностью провалилась и она имеет лишь незначительные успехи на поле боя, надежды Украины на полное изгнание оккупантов также померкли, учитывая истощение ее собственной армии.

WSJ отмечает, что это оставляет два возможных варианта завершения войны и вот что они означают и от чего зависят.

Раздел с защитой

Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у нее недостаточно военной мощи для полного возвращения своих земель. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о готовности вести территориальные переговоры.

Киев и европейские страны заявляют, что никогда не признают юридически российские завоевания, однако они дали понять, что готовы жить с реальностью российской оккупации украинских территорий.

Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, будет ограничение России уже оккупированными землями. А Кремль настаивает на получении контроля над всем Донбассом.

Но главный вопрос заключается в том, что будет с остальными 80% территории Украины.

Киев и его европейские союзники хотят обеспечить будущую безопасность и суверенитет оставшихся территорий, сочетая мощную украинскую военную оборону и западную помощь в сфере безопасности. Так называемая "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией хочет разместить часть своих войск в Украине в качестве дополнительного сдерживающего фактора против будущего российского нападения.

Европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности Украины, и в последние дни их воодушевляет открытость Трампа к этому вопросу. Однако возможная роль США в этом вопросе остается неясной.

Такой исход напоминал бы окончание Корейской войны в 1953 году, в результате которой полуостров оказался разделенным, а Южная Корея с тех пор находилась под защитой, не в последнюю очередь благодаря США.

"Однако для Путина исход, подобный корейскому, был бы равносилен историческому провалу", - констатировало издание.

Журналисты объяснили, что таким образом, Путин получит 20% украинской территории - отдельные ее участки превратятся в руины, но потеряет большую часть Украины навсегда, наблюдая, как западные войска защищают страну, которую он называет братской.

"Сейчас российская точка зрения заключается в том, что эта война нежизнеспособна, но Украина еще менее устойчива, и к тому времени, когда экономические проблемы вынудят РФ ее прекратить, Украина уже проиграет", - выразил мнение Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Германского института международных отношений и безопасности.

Раздел с подчинением

Самая большая опасность для Украины заключается не только в потере востока и юга. То, что останется, не сможет противостоять третьему российскому вторжению, после нападений в 2014 и 2022 годах. Эта угроза может вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно ее руководства и политики внутри страны и за рубежом.

Такой исход превратит уцелевшую Украину в российский протекторат, что будет равносильно капитуляции для страны, стремящейся к укреплению своей демократии и интеграции с Европой. Именно этого украинцы пытаются не допустить.

Поле боя остается единственным способом для Путина добиться таких условий капитуляции. Хотя российские войска продолжают добиваться лишь ограниченных успехов, их главная цель - измотать украинскую армию и ослабить волю страны к борьбе.

После 3,5 лет беспощадной войны украинские войска устали, уступают в численности и недовольны собственными генералами. Но они продолжают сопротивляться. Характер войны, в которой все больше доминируют беспилотники, диктует оборону, а не нападение.

Большинство аналитиков считают, что преимущество России в численности войск и финансовых ресурсах делает ее военные усилия более устойчивыми, чем Украины. "Но история этой войны показывает, что Украина проявила способность адаптироваться и выживать", - прокомментировал Майкл Кофман, военный эксперт Фонда Карнеги за Международный Мир, вашингтонского аналитического центра.

Переговоры Трампа и Путина

15 августа на Аляске прошли переговоры Трампа и Путина, которые закончились тем, что российский диктатор в очередной раз выдвинул свои требования по поводу Украины.

Теперь Зеленский собирается вместе с европейскими лидерами в Белый дом, где будут обсуждаться итоги встречи на Аляске.

Трамп при этом уже заявил, что Путин хочет заполучить весь Донбасс, но решение за Украиной.

