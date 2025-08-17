Враг потерял значительное количество техники и вооружения, а его солдаты продолжают сдаваться в плен.

Силы обороны Украины имеют успехи на нескольких направлениях. С 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачистили ряд населенных пунктов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Всего в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. Потери России по состоянию на 16 августа составляют:

безвозвратные - 910 чел,

санитарные - 335 человек,

плен - 37 человек.

Кроме того, уничтожено и повреждено 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 орудий и 91 БПЛА различных типов.

"Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолжается. Оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В то же время силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

На Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что на Покровском направлении Силы обороны имели успехи.

Вероятно, украинские бойцы зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили россиян из районов Веселого и Грузского. Также подтверждено освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

