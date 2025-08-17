По словам беженцев, стороны после этого саммита не приблизились к миру.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, многие люди выехали за границу, пытаясь защитить себя и родных от российских обстрелов. В частности издание The Sunday Times поделилось историей Ольги Козуб из Винницы, которая думала, что война закончится через несколько месяцев, однако она находится в Линкольншире (Англия) с мая 2022 года.

Женщина потеряла племянника, который погиб на поле боя и задается вопросом, возвращаться ли ей в Украину.

"Я трижды решала вернуться, почти купила билет. Но когда засыпаю, мне десять раз снится, что я умираю во сне, поэтому я думаю, что еще не время", - отметила Ольга.

В то же время встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске никак не прояснила ситуацию.

"Этот саммит казался спектаклем. Речь Путина была чистой психологической игрой, призванной показать, что он "выиграл" переговоры", - считает женщина.

Также издание рассказало о другой украинской беженке, по имени Ольга, которая родом из Донецка. По ее словам, она не может представить себе мир, в котором сможет вернуться в родной город или в любую другую часть Украины.

"У меня есть мечты: я хотела бы разговаривать на своем языке, шутить. Но я понимаю, что это лишь мечта. Я не могу спокойно спать со своей дочерью даже в Киеве", - подчеркнула Ольга.

В то же время 21-летний Борис Оливакумов и его мать Мария стали первыми украинцами, которые прибыли в Линкольншир 1 апреля 2022 года.

"Очень глупо, что США взяли на себя руководство этими переговорами без Зеленского. Это просто два человека с огромным эго, которые перекрикивают друг друга", - подчеркнул парень.

В свою очередь 72-летний Николай Дмитрук и 38-летняя Анна Кузнецова рассказали, что они "спокойно" относятся к перспективе отдать Донбасс, большая часть которого уже оккупирована армией РФ.

"Что еще мы можем сделать? Что еще остается делать? Донбасс фактически уже был захвачен в 2014 году", - напомнила Кузнецова.

В то же время Дмитрук сказал, что его беспокоит судьба живых:

"Мой сын служит в армии. Самое важное - это люди, их защита, прекращение дальнейших человеческих потерь".

Вопрос Донбасса во время российско-украинской войны - что известно

Ранее издание Fox News писало, что президент США Дональд Трамп поддержал требование Путина о контроле над всем Донбассом. Также российский диктатор, по словам американского лидера, якобы открыт к замораживанию линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

В то же время в Reuters сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом. Однако глава государства подтвердил свои намерения встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности.

"Путин получил красную дорожку от Трампа, а Трамп не получил ничего. Как и опасались: ни перемирия, ни мира. Никакого реального прогресса - явная победа Путина 1:0 - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: глубокое разочарование", - прокомментировал саммит на Аляске бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер.

