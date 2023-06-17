Отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе, сообщил источник издания.

Среди членов НАТО растет поддержка присоединения Украины к североатлантическому альянсу по упрощенному пути - без ПДЧ. Возможно, это предложение станет официальным во время июльского саммита в Литве, пишет Politico.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы, например, заявил, что предложение об отмене ПДЧ, "если оно будет предложено, является хорошим. Мы бы поддержали".

Министр обороны Германии Борис Писториус также был оптимистичен. "Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом. Я был бы открыт для этого".

Тем временем дипломат из Северной Европы подчеркнул, что отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе, наряду с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности", и что "обсуждения начнутся на следующей неделе".

Однако есть камни преткновения, отмечает издание. Члены Восточного фланга НАТО хотят, чтобы у Украины был четкий послевоенный путь к членству. Но другие европейцы опасаются, что снятие барьера ПДЧ еще больше разозлит Россию, потенциально приведет к эскалации войны и затруднит восстановление связей с Москвой после войны.

Ряд центральных и восточных союзников, вероятно, будут настаивать на еще более жестком политическом жесте в отношении Украины перед Вильнюсом. "Это один из важных шагов в этом процессе, но не единственный", - сказал в пятницу один из высокопоставленных центральноевропейских дипломатов.

Есть также проблема Венгрии и Турции, которым "неудобно" толкать Украину по пути членства. "Все будет не так просто" в Вильнюсе, сказал чиновник из страны НАТО.

Тем не менее, ряд официальных лиц указали в комментарии Politico, что альянс в целом открыт для такого подхода. Высокопоставленный дипломат из Западной Европы сказал, что они "надеются", что отмены ПДЧ будет достаточно для других союзников. Вашингтон, по словам дипломата, "осведомлен о проблемах управления", и это "должно всех успокоить".

Другой чиновник из страны НАТО сказал: "Есть поддержка этого, но это все еще обсуждается". Назвав шансы на достижение консенсуса по отмене ПДЧ "вероятными" после того, как Байден открыл план, тот же чиновник сказал: "Фундаментально больше стран поддерживают более активную позицию в отношении Украины, чем администрация Байдена, возможно, ожидала изначально".

Украина в НАТО - главное

Украина многие годы безрезультатно стремилась к получению ПДЧ для вступления в НАТО. Этот вопрос, в том числе, тормозила под мнимыми поводами пророссийская Венгрия, в целом, не заинтересованная перспективой членства Украины в Альянсе.

С начала полномасштабного вторжения России вопрос о вступлении Украины в военный альянс был поднят на качественно новый уровень после комментария французского президента Эммануэля Макрона, который согласился, что для безопасного будущего было бы желательнее, если бы Украина получила "гарантии безопасности", а в долгострочной перспективе - членство в НАТО.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам согласиться о том, что Украина может присоединиться к НАТО после войны без выполнения плана действий по членству.

Более того, такую же процедуру в отношении Украины поддерживает и американский президент Джо Байден. Все должно будет решиться на июльском саммите НАТО в Литве, куда, среди прочего, пригласили и украинскую делегацию.

Устранение препятствия ПДЧ ускоряет стремление Украины стать союзником НАТО, но не дает каких-либо сроков или гарантий того, что Киев в конечном итоге получит единодушное одобрение своего членства.

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