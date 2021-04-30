Разрыв между странами, в которых есть или нет вакцин, стремительно растет.

Пандемия коронавируса сильно обострила глобальный раскол между севером и югом. Богатые страны Запада уверенно движутся к установлению коллективного иммунитета в то время, как большая часть Африки, Азии и Латинской Америки все еще ждут, когда вакцины дойдут до них.

Лишь небольшая группа стран занимается производством собственных профилактических препаратов против COVID-19. А программы иммунизации остального мира зависят от них. Из-за этого зарождается новый геополитический порядок, в котором отношения между патроном и клиентом определяются асимметричностью доступа к вакцинам и спросом на них. Об этом на страницах Foreign Policy пишут лектор Школы социологии, политики и международных исследований в Бристольском университете Саймон Франкел Пратт и профессор политологии из Университета Святого Франциска Ксаверия в Канаде Джейми Левин.

"Уже сейчас появились серьезные признаки того, что страны без вакцин стали уязвимыми к дипломатическому принуждению и обману. Россия и Китай начали поставлять вакцины в обмен на выгодные внешнеполитические уступки, как и Израиль. Западные страны, тем временем, сосредоточились на собственных программах вакцинации. Хотя США недавно объявили о намерении предложить дозы сильно пострадавшим странам, в частности Индии", - говорится в статье.

Читайте такжеБайден заявил, что США будут делиться вакцинами от коронавируса с другими странамиДля тех, кто не производит вакцины, всегда есть рынок. И, на первый взгляд, некоторые игроки смогли воспользоваться этим. Евросоюз начал сглаживать углы, распределяя миллионы доз среди 27 стран-участниц. Израиль остается образцом быстрого успеха. Вместо того, чтобы загружать собственную немалую фармакологическую базу, он импортировал миллионы доз от Pfizer/BioNTech, а затем быстро и эффективно их раздал населению. А Канада, несмотря на отсутствие производственных мощностей, стала третьей страной мира после США и Великобритании по количеству сделанных прививок. Оттава импортировала десятки миллионов доз из Европы и США. Аналогичные истории успеха можно увидеть в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

Но эти рыночные успехи в основном связаны с интенсивными торговыми отношениями между богатыми и развитыми промышленными экономиками, которые существовали до пандемии COVID-19. Уровень вакцинации среди других стран остается очень низким. И учитывая гигантские запасы доз от AstraZeneca, это результат ограничения поставок.

"Законы об интеллектуальной собственности и инфраструктурные ограничения привели к почти полной монополизации производственных мощностей в горсти стран. А иерархия торговых преимуществ и преференций сделала так, что небольшая группа стран без вакцин получили приоритет, в то время как других заставили ждать", - говорится в статье.

Чтобы преодолеть эти вызовы, ВОЗ создал программу COVAX, которая была нацелена обеспечить честное распределение вакцин по всему миру. Но к этому времени все эти усилия фактически потерпели неудачу. Слишком мало вакцин было распределено благодаря программе. Зато, столкнувшись с дефицитом дома, ЕС и США ввели ограничения на импорт препаратов от COVID-19, урезав таким образом все поставки.

Читайте такжеBloomberg пишет о начале третьей волны COVID-19 в РФ, в Кремле опровергаютНо в то время, пока США, Канада и Европа до сих пор замыкаются на своих программах вакцинации, другие производители пытаются злоупотреблять глобальным спросом, используя поставки вакцин в качестве инструмента дипломатии. Китай и Россия активно вели такую деятельность, привязывая экспорт вакцин от COVID-19 к политическим уступкам и полезным геополитическим перестановкам. В феврале Россия договорилась об освобождении гражданина Израиля, оказавшегося в плену в Сирии. А Израиль за это профинансировал покупку вакцины "Спутник V" для режима в Сирии. Похожим образом, Россия использовала поставки доз в Центральной и Восточной Европе, чтобы перетащить страны региона на свою орбиту.

Китай провозгласил, что разработки Sinovac и Sinopharm - это "глобальное благо". После этого он начал поставлять вакцины почти в 100 стран, часто бесплатно. В некоторых из этих случаев сложилось впечатление, будто Пекин передал свои препараты лишь для того, чтобы сорвать договоры, которые страны заключили с Pfizer. Он отправлял дозы раньше и подкупал местных чиновников. Между тем, новая утечка данных обнаружила, что Китай потребовал от Парагвая изменить позицию по Тайваню. Аналогичным образом, он успешно убедил Бразилию открыть свой рынок 5G для компании Huawei. И это было условие для поставки китайских вакцин.

"Если это уникальный момент, тогда Россия и Китай, скорее всего, станут победителями. Индия тоже, если она обуздает мощную вторую волну COVID-19. Если вакцинироваться придется лишь раз в несколько лет, тогда геополитическая переориентация вряд ли состоится. Но если уколы понадобятся раньше, о чем предупреждают передовые эпидемиологи, история будет другой", - говорится в статье.

Читайте такжеРеальная угроза: "индийский" штамм коронавируса выявили в 7 странах Европы – МинздравОбычно геополитическая зависимость возникает через обеспечение военных инструментов, таких как оборонные контракты, размещение баз или заключение соглашений о коллективной безопасности. Во времена Холодной войны, например, большой поток оружия и войск двигался на глобальный юг, поскольку США и СССР боролись за подчинение себе различных стран. А эти государства-клиенты оппортунистически искали наиболее щедрого покровителя. Хотя эти потоки значительно сократились к этому времени, они все еще существуют. Сейчас США на вершине этого "рынка" при поддержке союзников. Россия доминирует над небольшой группой стран-сателлитов. В свою очередь, Китай тоже пытается найти себе "клиентов" с переменным успехом.

С точки зрения рынка глобальной фармакологии, ситуация несколько иная. США - все еще главный игрок, но они имеют дело с несколькими потенциальными соперниками. В Западной Европе Германия и Великобритания пользуются непропорциональным влиянием. Россия пользуется влиянием на группу стран в Центральной и Восточной Европе. Между тем, Индия и Китай имеют одинаково большие производственные мощности, а также, что самое главное, доминируют в экспорте за пределами Запада. Между тем, Израиль, несмотря на то, что он остается относительно небольшой региональной силой, имеет большее значение в качестве поставщика медикаментов, чем может показаться из-за размеров страны.

Если спрос на вакцины от COVID-19 сохранится на долго, соревнования между всеми этими странами за роль главного поставщика на Земле приведет к установлению нового глобального баланса сил, который точно будет отличаться от современного.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

На 30 апреля с начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 702 тыс. 440 человек, в лист ожидания вакцинации записались 504 тыс. 101 человек.

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Перевод: Лесь Дымань