В Израиле наблюдается резкое снижение показателей инфицирования благодаря быстрой кампании вакцинации.

Впервые за 10 месяцев пандемии МИНЗДРАВ Израиля не зарегистрировало ни одного случая смерти от COVID-19 за сутки.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер Навальный прекратил голодовку

Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Число погибших по сравнению с предыдущим днем не изменилось и составило 6 346 случаев. Последний раз такую утешительную статистику получали еще 29 июня.

Борьба с коронавирусом в Израиле

За последние сутки в стране зафиксировали 129 новых инфицированных и всего 837 870 больных с начала пандемии. Количество активных случаев снизилось до 1897. 160 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, в том числе 97 на поддержке ИВЛ.

В Израиле наблюдается резкое снижение ежедневной смертности и показателей инфицирования с конца января благодаря быстрой кампании вакцинации.

В четверг число полностью привитых граждан достигло более 5 миллионов, что составляет чуть более половины всего населения Израиля и более 80% населения в возрасте 16+.

Израиль готовится к вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет – как только государственный регулятор одобрит применение препарата для этой категории граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская