Франция и Германия не смогли договориться о создании собственного истребителя FCAS

Решение отказаться от дальнейшей реализации проекта приняли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Совместная европейская программа создания истребителя шестого поколения FCAS фактически прекращена после почти девяти лет разработки. При этом нынешняя ситуация оказалась даже сложнее, чем история раскола вокруг Eurofighter Typhoon и Rafale в 1980-х годах. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

По данным источников, решение отказаться от дальнейшей реализации проекта приняли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом Берлин предлагает сохранить сотрудничество по отдельным направлениям, включая интеграцию вооружения, сенсоров и создание так называемого "боевого облака".

Как отмечает французское издание Challenges, для компаний-участников – Airbus и Dassault Aviation – такое развитие событий стало неожиданностью. Производителей заранее не предупредили о принятом политическом решении. Кроме того, французская сторона выразила недовольство тем, что заявление о будущем проекта прозвучало в одностороннем порядке со стороны Германии.

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Согласно публикациям, программа FCAS в нынешнем виде завершена, а её участникам придется искать новые варианты сотрудничества. Германия уже рассматривает не только возможность присоединения к международной программе GCAP, но и потенциальное партнерство со Швецией.

Издание Defense Express обращает внимание на исторические параллели с программой Eurofighter Typhoon. В 1985 году Франция также вышла из совместной разработки европейского истребителя из-за разногласий по требованиям к самолету и стремления занять ведущую роль в проекте. В результате остальные страны продолжили работу самостоятельно, а Франция создала Rafale. Однако нынешняя ситуация отличается от событий сорокалетней давности.

Если тогда Великобритания, Германия, Италия и Испания смогли довести проект Eurofighter до серийного производства, то теперь Германия и Испания фактически остаются без готовой альтернативы внутри Европы. Особенно сложным положение может оказаться для Испании, которой в перспективе потребуются палубные самолеты после отказа от закупки F-35B.

Франция, в свою очередь, обладает опытом самостоятельной разработки боевой авиации и необходимыми инженерными компетенциями. Однако, как отмечает Defense Express, Парижу может не хватить финансовых возможностей для реализации столь масштабной программы в одиночку. Одним из потенциальных партнеров называют Индию, которая ранее выражала заинтересованность в участии в создании истребителя шестого поколения.

Издание напоминает, что в последние годы участники неоднократно пытались спасти FCAS. Главной причиной кризиса стали противоречия между промышленными партнерами – Airbus и Dassault Aviation, которые постепенно переросли в политическую напряженность между государствами. Весной 2026 года стороны предприняли очередную попытку найти компромисс, однако переговоры завершились безрезультатно.

На сегодняшний день, помимо американских программ, единственным действующим международным проектом создания истребителя шестого поколения остается GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония. Однако и этот проект, как отмечает Defense Express, сталкивается с рисками из-за финансовых трудностей британской стороны.

Европейские истребители

Ранее издание Defense Express сообщало, что Франция пытается освоить это современное направление и выбрала Mirage 2000D для первоначальной интеграции беспилотных истребителей. Согласно информации, беспилотные истребители или "управляемые" CCA (Collaborative Combat Aircraft) - это автономные летательные аппараты, которые создаются прежде всего для работы с истребителями шестого поколения, в частности, FCAS или Tempest. Все больше стран обращают внимание на концепцию беспилотных истребителей и реализуют собственные разработки.

Также в компании Airbus заявили, что Европа может создать несколько разных истребителей нового поколения вместо одного общего проекта. Речь идёт о программе Future Combat Air System (FCAS), в рамках которой Франция, Германия и Испания планируют разработку перспективной авиационной системы, включая пилотируемый истребитель и связанные с ним технологии.

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