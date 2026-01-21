'Готовы защищать себя': президент Евросовета сделал заявление на фоне угроз Трампа

По словам чиновника, только Дания и Гренландия могут решать свое будущее.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины и взять под контроль Гренландию угрожают безопасности и процветанию континента. Об этом он сказал сегодня, 21 января, в Европейском парламенте, передает The Hill.

"Геополитические вызовы, перед которыми стоит Европа, иногда кажутся угнетающими: агрессивная война России против Украины, подрыв международного правопорядка, сомнения относительно основных альянсов, но Европейский Союз выйдет из этого более сильным, более устойчивым и суверенным. Чтобы это произошло, наш ответ должен состоять из трех составляющих: Европа принципов, Европа защиты и Европа процветания. Все эти три составляющие сейчас проходят испытание в рамках трансатлантических отношений", - заверил политик.

Кошта подчеркнул, что решил созвать в четверг чрезвычайный саммит лидеров 27 стран ЕС для обсуждения этих вызовов.

Также президент Европейского совета заявил, что ЕС не отступит от защиты Гренландии, противодействия новым пошлинам и приверженности альянсу НАТО.

"Во-первых, мы объединены принципами международного права, территориальной целостности и национального суверенитета. Во-вторых, мы объединены полной поддержкой и солидарностью с Королевством Дания и Гренландией. Только они, Дания и Гренландия, могут решать свое будущее", - отметил Кошта.

По его словам, лидеры Европы также согласны, что "дальнейшие пошлины подорвут трансатлантические отношения и соглашение между ЕС и США", которое было заключено в июле прошлого года, но его судьба оказалась под вопросом после угрозы Трампа ввести пошлины.

Политик добавил, что члены ЕС согласны с тем, что "существует общий трансатлантический интерес в мире и безопасности в Арктике, в частности через НАТО", однако подчеркнул, что европейские страны "готовы защищать себя, свои государства-члены, своих граждан, свои компании от любых форм принуждения".

"И Европейский Союз имеет для этого силу и инструменты", - заверил он.

Кошта также сказал, что европейские лидеры хотят "продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами, конечно, по всем вопросам, представляющим общий интерес, а их много, поскольку мы являемся партнерами и союзниками и принадлежим к трансатлантическому сообществу".

Политика Трампа в отношении Европы - последние новости

Ранее американский президент обосновал "права" США на Гренландию. Он считает, что ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, за исключением США.

"Мы мощная страна, значительно более мощная, чем можно себе представить. Это было ясно видно в Венесуэле две недели назад. Мы это видели во Второй мировой, когда Дания сдалась Германии, они воевали всего 6 часов и не смогли защитить ни себя, ни Гренландию", – сказал Трамп.

Также американский лидер заявил, что сделал для НАТО больше, чем любой другой человек. Он уверен в том, что его страна придет на помощь НАТО в случае необходимости.

"Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Я думаю, что в большинстве случаев они вам это подтвердят. Вы можете спросить об этом генерального секретаря (Марка Рютте, - прим. ред). Он тоже так сказал", - добавил политик.

