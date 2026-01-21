ЕС приостанавливает торговое соглашение с США из-за угроз Трампа

В Reuters отмечают, что администрация президента США исключила любые уступки.

Европейский парламент решил приостановить работу над одобрением торгового соглашения между блоком и Соединенными Штатами после требования президента США Дональда Трампа продать Америке Гренландию и таможенных угроз в адрес ЕС со стороны американского лидера, сообщает Reuters.

Издание объясняет, что торговый комитет Европейского парламента должен был определить свою позицию по соглашению 26-27 января, но теперь принятие окончательного решения отложено на неопределенный срок.

Председатель комитета Бернд Ланге заявил на пресс-конференции в среду, что новые таможенные угрозы Трампа "нарушили соглашение в Тернберри (торговое соглашение между США и ЕС, установившее 15% пошлину на большинство товаров из ЕС, - УНИАН) и что оно будет приостановлено до дальнейшего уведомления".

Издание отмечает, что еще до скандального заявления Трампа многие законодатели жаловались, что торговое соглашение является несбалансированным, поскольку ЕС должен снизить большинство импортных пошлин на американские товары, тогда как товары из стран-членов блока будут поставляться в США по ставке 15%.

"Однако ранее они, казалось, были готовы принять ее (соглашение - УНИАН), хотя и с определенными условиями, такими как возможное приостановление ее действия на 18 месяцев и меры реагирования на возможный резкий рост импорта из США", - добавляет издание.

Reuters считает, что замораживание соглашения рискует разозлить Трампа, что может привести к повышению пошлин США на импорт европейских товаров. Журналисты отмечают, что администрация Трампа также исключила любые уступки, такие как снижение пошлин на алкогольные напитки или сталь, до заключения соглашения.

Спор между ЕС и США вокруг Гренландии

17 января президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по Гренландии. Он заявил, что Вашингтон вводит дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против захвата Гренландии США.

Со своей стороны, президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что он координирует совместный ответ членов Европейского Союза на ультиматум Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в соцсетях заявление, в котором он заверил, что Париж "привержен суверенитету и независимости народов в Европе и других странах".

