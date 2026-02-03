Макрон сделал заявление о возобновлении переговоров между Европой и РФ

Эти переговоры должны быть согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Продолжается подготовительная работа для возобновления прямых переговоров между Европой и Россией по поводу войны в Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Politico.

"Это должно быть подготовлено, поэтому сейчас продолжаются технические обсуждения по подготовке к этому. Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы связи, это готовится на техническом уровне", - сказал Макрон

Он также подчеркнул, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным должны быть согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским и его "главными европейскими коллегами", настаивая на роли так называемой "коалиции желающих", которая объединяет страны-единомышленники, поддерживающие Украину.

В то же время президент Франции отметил, что, продолжая бомбардировки Украины, Россия не проявляет никакой готовности к переговорам о мирном соглашении.

"Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что является недопустимым и не демонстрирует подлинной готовности к переговорам о мире", - отметил он.

Макрон и Украина - последние новости

Как сообщалось, недавно Франция отпустила ранее задержанный танкер российского "теневого флота". В телефонном разговоре 29 января французский президент Эммануэль Макрон заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что на это пришлось пойти из-за требований французского законодательства.

По словам украинского президента, Макрон пообещал внести изменения во французское законодательство, чтобы в будущем такие танкеры оставались под арестом.

Также в январе текущего года президент Франции заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат", но воевать они не будут.

"Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня. После подписания мирного соглашения мы хотим, во-первых, предоставить изображения и данные наблюдений (...), во-вторых, мы будем участвовать в восстановлении украинской армии, и в-третьих, мы продемонстрировали свою готовность быть развернутыми в составе этих многонациональных сил. Это не силы, которые мы обязуемся участвовать в боевых действиях. Это силы обеспечения после подписания мирного соглашения", - сказал он.

