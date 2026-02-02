Европа полностью обеспечивает Украину финансовой помощью, - французский министр

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что европейские страны также предоставляют военную и разведывательную помощь.

Именно европейцы на данный момент полностью обеспечивают международную помощь Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя речь украинского президента Владимира Зеленского в Давосе, пишет "Зеркало недели".

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы. По инициативе Франции и Великобритании и в сотрудничестве с президентом Зеленским провели беспрецедентную работу по военному планированию, чтобы обеспечить сопровождение гарантиями безопасности любого мирного соглашения", – отметил Барро в интервью изданию Libеration.

Французский министр заверил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев и знает об этом. В ответ на вопрос, слышал ли он неблагодарность в речи Зеленского, Барро отметил, что слышал "меньше благодарности, чем сожаления о том, что Европа не развивается достаточно быстро, особенно в плане укрепления своей оборонной способности". По словам министра, он разделяет это сожаление.

"Я ссылаюсь на многочисленные заявления президента Зеленского, который систематически приветствует очень твердую позицию и высокую позицию Франции с начала этой войны", – добавил Барро.

Речь Зеленского в Давосе

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив Европу в слабости, нерешительности и неспособности адекватно реагировать на российскую агрессию. Он напомнил, что еще в прошлом году говорил, что европейскому континенту придется защищать себя самостоятельно. Вместо этого Европа избегает сложных решений сегодня, говоря о будущем.

Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур сказал, что европейцы должны правильно воспринять те неудобные месседжи, которые озвучил Зеленский.

