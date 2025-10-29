Из Румынии планируют вывести 800 американских военных, а из Болгарии, Венгрии и Словакии - часть сил.

Соединенные Штаты планируют сократить свои военные контингенты сразу в нескольких странах Восточной Европы - в частности в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает румынский портал G4Media со ссылкой на источники в правительственных структурах.

По данным источников, 27 октября по официальным каналам НАТО было объявлено о решении отозвать около 800 военных из Румынии. Это решение принято Белым домом и уже вступило в силу, хотя формально Конгресс США еще может его пересмотреть.

Американские военные сейчас дислоцируются на базах им. Михаила Когелничану, в Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока неизвестно, с какой именно базы начнется сокращение. Всего в Румынии находится примерно 1000 американских военнослужащих.

Видео дня

Источники издания отмечают, что решение Вашингтона не имеет отношения к внутриполитической ситуации в Румынии, в частности к недавней отмене результатов президентских выборов, на которых победил ультраправый кандидат. Американских военных также планируют выводить из Венгрии, что свидетельствует о более широком стратегическом пересмотре.

Румынское издание отмечает, что сокращение коснется еще трех стран - Болгарии, Венгрии и Словакии, однако точные сроки, масштабы и логистические детали операции пока не разглашаются.

Слухи о выводе войск США из Европы

Напомним, весной стало известно, что американские военные вышли из стратегического аэропорта Жешув-Ясенка в Польше. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что солдаты США все еще останутся в стране, но их разместят на других базах.

США сейчас держат в Европе 100-тысячный военный контингент. По мнению экспертов, когда речь идет о планах вывести американских военных из Румынии и Польши, имеются в виду ротационные бригадные группы.

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес назвал три причины, почему в интересах США сохранить свое присутствие в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: