Европа готовит план на случай проигрыша РФ: аналитики рассказали, как он касается Украины

План должен включать российские репарации Украине.

К лидерам европейских стран приходит осознание того, что Россия не достигнет своих целей в войне против Украины и это будет означать ее проигрыш. Такое развитие событий будет нести свои риски для Европы, и план для реагирования на них нужно выработать уже сейчас. Об это в статье для Центра анализа европейской политики (CEPA) рассказали аналитики Максим Безносюк и Уильям Диксон.

Они пишут, что этом году саммит лидеров G7, который пройдет с 15-17июня с участием президента Украины Владимира Зеленского, впервые пройдет на фоне смены стратегической обстановки. Если год назад время играло в пользу России, которая была готова вести войну на истощение в Украине, то сейчас "военная машина Путина столкнулась с серьезными структурными проблемами". "Россия не побеждает, и в настоящее время трудно представить, как она сможет это сделать", - считают авторы.

Среды проблем России называется снижение скорости продвижения оккупацинно армии, потеря уже захваченных территорий, а также огромные потери живой силы. Все это, пишут авторы, меняют главные вопросы в европейских столицах: вместо вопросов о том, как помочь Украине выжить, начинают задавать не менее сложный: "Что произойдет, если Россия проиграет?".

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Называется несколько дальнейших сценариев: обострение ситуации, если Путин решится на эскалацию, его согласие на переговоры при условии сохранения политической стабильности, смена власти в России с сохранением текущих границ и развал России.

"Коалиция, поддерживавшая Украину на протяжении многих лет войны, была объединена одной целью: не допустить победы России. Что должно последовать за этим, так и не было согласовано, поскольку это немедленно выявило бы расколы, которые европейским лидерам до сих пор удавалось замалчивать", - говорится в статье.

При этом у стран географически близко расположенных к России и стран Западной Европы могут быть разные цели. К примеру, для Франции и Германии изолированность и враждебность России должна вызывать больше опасений, особенно на фоне ее сближения с Китаем. А приграничным странам нужно усиление восточного фланга НАТО и противостояние гибридной агрессии РФ, а также "продолжение военной поддержки Украины независимо от статуса прекращения огня и непризнание оккупированных территорий при любых обстоятельствах".

"Эти разногласия затрагивают саму суть вопроса о том, сможет ли Европа в конечном итоге стать целостным, суверенным стратегическим образованием, способным самостоятельно определять свою безопасность. Их необходимо разрешить до окончания войны, а не после", - пишут авторы.

При этом, по их мнению, в Европе выработано единое мнение о том, что Россия должна компенсировать Украине ущерб от войны. И поэтому реконструкция Украины за счет замороженных российских активов должна быть первым элементом послевоенного порядка:

"Европа должна помочь Украине восстановиться и одновременно вовлечь ее в какую-либо форму военного и экономического союза. И она должна обеспечить, чтобы Россия в конечном итоге, при определенных условиях и с возможностью проверки получила стимул выбрать другой, мирный путь".

Определение в Европе дальнейшего пути для России, которым должно последовать "любое кремлевское правительство", называют вторым шагом, который должен быть сделан после войны.

"Он должен предусматривать поэтапную отмену санкций, восстановление торговли и инвестиций, а также более глубокую экономическую интеграцию, связанную с политическими реформами. В конечном итоге, отношения должны стремиться к тому, чтобы у России не было стимулов для дальнейших имперских авантюр", - высказали мнение авторы.

При этом они поясняют, что запустить этот процесс может администрация президента США, если там поймут опасность продолжающегося сближения России и Китая. Все это, говорят авторы, поможет Европе избежать исторических ошибок, когда праздновались победы над Российской империей и СССР, но не было плана построения новой России, и без него сама Россия в итоге пришла к путинскому режиму.

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Напомним, что ранее аналитики также поясняли, почему все больше мировых столиц приходит к пониманию того, что Россия не сможет выиграть в Украине. Среди факторов, которые позволили Украине стабилизировать ситуацию - технологический разрыв, в первую очередь дроновые технологии и обсутройство наблюдения за линией фронта.

При этом в Европе уже практически готовы выдвинуть России условия для мира. Они включают прекращение огня, а нынешняя линия соприкосновения между должна стать отправной точкой для переговоров. При этом Украина должна иметь "надежные и юридически обязывающие" гарантии безопасности.

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