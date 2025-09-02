Эрдоган: Зеленский и Путин 'пока не готовы' к встрече

Такой вывод турецкий лидер сделал по итогам переговоров с Путиным и телефонного разговора с Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопросы войны с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам этих переговоров турецкий лидер заявил, что стороны "еще не готовы" к двусторонней встрече, сообщают Reuters и Milliyet.

Эрдоган отметил, что во время переговоров с Путиным в Китае и телефонного разговора с Зеленским обсуждал пути прекращения войны в Украине, но стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.

Турецкий лидер отметил, что переговоры между российскими и украинскими официальными лицами в Стамбуле, которые состоялись в течение последних месяцев, показали, что путь к миру остается открытым. Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты, добавив, что любая инициатива в конце концов должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия еще не созданы.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, 1 сентября, в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос войны в Украине.

Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине и что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.

