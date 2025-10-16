Элитные ФСБ-шники устроили разборки в баре Белгорода, есть жертвы, - СМИ

Конфликт в баре REBI привел к гибели одного сотрудника ФСБ и ранению еще двух, среди которых были представители Центра спецназначения.

В Белгороде работники Федеральной службы безопасности РФ устроили разборки в баре REBI. Есть жертвы и раненые, пишет "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники.

Драка в баре произошла в ночь на 16 октября. По меньшей мере трое участников были сотрудниками ФСБ. По словам очевидцев, конфликт возник из-за 55-летнего Игоря Клиженко - местного жителя с богатой криминальной биографией. С конца 1980-х годов он неоднократно фигурировал в уголовных делах, включая хулиганство, вымогательство и пытки.

В результате драки Клиженко нанес смертельный удар в сердце 34-летнему Сергею Романькову. По данным канала, Романьков долгое время был трудоустроен в воинской части Центра спецназначения ФСБ в Балашихе, а в кругу знакомых известен под прозвищами "Сергей ФСБ" и "Серый ФСБ". Он также выполнял функции водителя в группе "Альфа".

Еще один участник конфликта, который получил ранение в ногу, также является сотрудником ФСБ. Третий пострадавший из числа присутствующих возле бара тоже принадлежит к российской спецслужбе.

Другие инциденты с ФСБ-шниками

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники российской ФСБ убили двух граждан Казахстана в селе под Калугой. Как утверждают российские силовики, погибшие якобы готовили теракт в московской синагоге.

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что погибшие были его гражданами и действительно находились в России.

