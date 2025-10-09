Две украинские ракеты попали в цель, еще одна упала в 100 м. Кратеры, которые остались на месте попаданий, говорят о мощности этого оружия.

Во время атаки на базу Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на севере временно оккупированного Крыма, украинские силы применили три крылатые ракеты "Фламинго".

Как написало немецкое издание Welt, эти новые дальнобойные ракеты производит компания Fire Point, которая ранее выпускала около 30 единиц в месяц, а теперь увеличила производство до 50 ракет ежемесячно. В перспективе этот показатель может вырасти до 200 ракет в месяц.

Как сообщает Welt, сейчас на вооружении украинской армии, вероятно, уже находятся десятки, а возможно, и более сотни ракет "Фламинго". Есть также отдельные сообщения об их боевом применении - вероятно, в рамках испытаний.

В частности, во время удара по базе ФСБ РФ две ракеты попали в цель, а еще одна упала примерно в 100 м от объекта, сообщил эксперт по ракетным системам Университета Осло Фабиан Хоффман. По его словам, взрывы образовали кратеры диаметром до 15 метров, что свидетельствует о мощности этих боеприпасов, которая частично компенсирует пока недостаточную точность.

Ракеты Фламинго

Сегодня президент Владимир Зеленский рассказал об успехах украинского оружия. В частности, он подтвердил, что ВСУ уже применили пару "Нептун" и "Фламинго" для ударов по вражеским объектам.

"Было применение пары "Нептун" и "Фламинго". Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - сказал глава государства.

