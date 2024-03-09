Силовики утверждают, что казахи хотели устроить теракт в Москве.

Сотрудники российской ФСБ убили двух граждан Казахстана в деревне под Калугой. Как утверждают российские силовики, погибшие якобы готовили теракт в московской синагоге.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что убитые ими казахи были членами афганской ячейки ИГИЛ – "Вилаят Хорасан" – и якобы планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – заявили в ФСБ.

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Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил, что погибшие были его гражданами и действительно находились в России.

"По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Другие происшествия в России

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе российские силовики устроили "контртеррористическую операцию" в Ингушетии. Спецназ ФСБ всю ночь штурмовал жилую многоэтажку, после чего стало известно о гибели 6 человек. Всех погибших объявили террористами.

Также мы рассказали, что посольства ряда западных стран призвали своих граждан срочно покинуть Россию или хотя бы проявить осторожность из-за угрозы терактов. После этого московскую полицию перевели на усиленный режим работы.

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